Неизвестные активисты оставили возле памятника надписи,
прославляющие идеолога ОУН Степана Бандеры. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Памятник залит краской, на шеи
изваяний набросили петли Фото: dp.informator.ua Активисты также
оставили послания возле монумента: "Серп и молот – смерть и голод",
"Слава УПА", "И на деревьях вместо листвы будут вешать коммунистов"
и другие.Также возле памятника активисты оставили поздравление ко
дню рождения идеолога ОУН Степана Бандеры.На шеи чугунных
коммунаров накинули петли, имена погибших закрасили.Памятник был
возведен в 1958 году, его высота – 8,5 м. На постаменте находятся
фигуры рабочего, солдата, матроса и студента. На этом месте
похоронены участники событий, связанных с установлением Советской
власти в Екатеринославе в 1917–1919 годах.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира