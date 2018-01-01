Неизвестные активисты оставили возле памятника надписи, прославляющие идеолога ОУН Степана Бандеры. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Памятник залит краской, на шеи изваяний набросили петли Фото: dp.informator.ua Активисты также оставили послания возле монумента: "Серп и молот – смерть и голод", "Слава УПА", "И на деревьях вместо листвы будут вешать коммунистов" и другие.Также возле памятника активисты оставили поздравление ко дню рождения идеолога ОУН Степана Бандеры.На шеи чугунных коммунаров накинули петли, имена погибших закрасили.Памятник был возведен в 1958 году, его высота – 8,5 м. На постаменте находятся фигуры рабочего, солдата, матроса и студента. На этом месте похоронены участники событий, связанных с установлением Советской власти в Екатеринославе в 1917–1919 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки возле оставили памятник активисты петли Теги: политика