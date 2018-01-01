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Международные партнеры оказали помощь украинским пограничникам более чем на 700 млн грн
01.01.2018 18:34

Международные партнеры предоставили Государственной пограничной службе помощи на сумму более 700 млн грн. Об этом сказал в эфире программы "Граница государства" на "5 канале" председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает

"Переоснащение Государственной пограничной службы идет не только за счет непосредственно бюджета ГПСУ, но и за счет международных партнеров, с начала года предоставили нам помощи на сумму более 700 млн грн", - сказал он.

Как сообщал Государственная пограничная служба Украины получила пять новых беспилотных авиационных комплексов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #3 жора 15.10.2014 22:30
Крым наш! <£$%&£$%& />Олимпиада!<£$ %&£$%& />Формула!<£$%& £$%& />Бюджет 0.<£$%&£$%& />Доллар 41.<£$%&£$%& />Спасибо!
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0 #2 игорь 15.10.2014 22:24
Прошла весна, наступит лето. <£$%&£$%& />Спасибо Путину за это!
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0 #1 семён 15.10.2014 21:49
Машина пропаганды выполняет свою работу на все 100<£$%&£$%& />!!! £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&. Спасибо Путин! :£$%&£$%&£$%&:
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