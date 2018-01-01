Международные партнеры предоставили Государственной пограничной службе помощи на сумму более 700 млн грн. Об этом сказал в эфире программы "Граница государства" на "5 канале" председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает

"Переоснащение Государственной пограничной службы идет не только за счет непосредственно бюджета ГПСУ, но и за счет международных партнеров, с начала года предоставили нам помощи на сумму более 700 млн грн", - сказал он.

Как сообщал Государственная пограничная служба Украины получила пять новых беспилотных авиационных комплексов.

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