В Киеве начинается факельный марш по случаю 109-й годовщины со дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры. Шествие стартует от памятника Тарасу Шевченко и пройдет по маршруту: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – улица Крещатик – Майдан Незалежности. Марш организовали "Правый сектор", ВО "Свобода" и "Национальный корпус". Мероприятие транслирует в Facebook информагентство УНН. | Фото: ЕРА Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ. видео Видео: УНН - Українські Національні Новини / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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