В Киеве начинается факельный марш по случаю 109-й годовщины со дня
рождения проводника Организации украинских националистов Степана
Бандеры. Шествие стартует от памятника Тарасу Шевченко и пройдет по
маршруту: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – улица
Крещатик – Майдан Незалежности. Марш организовали "Правый сектор",
ВО "Свобода" и "Национальный корпус". Мероприятие транслирует в
Facebook информагентство УНН. | Фото: ЕРА Степан
Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского
национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале
1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году
возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году
был убит агентом КГБ. видео Видео:
УНН - Українські Національні Новини / Facebook
Сводка.нет - Новости Украины и Мира