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Американские фермеры вывели сорт яблок, которые не портятся год
01.12.2019 19:38
В США вывели новый сорт яблок под названием Cosmic Crisp Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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