|Нацбанк нарастил покупку валюты на межбанке
|01.12.2019 19:49
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Об этом сообщается на сайте НБУ в воскресенье, 1 декабря.
По данным регулятора, он не продает валюту на межбанке уже шесть недель подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $5479,30 млн и продал на $479,23 млн.
Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $5 млрд.
Ранее сообщалось, что Нацбанк за январь-октябрь 2019 года купил на межбанке валюты на $4581,5 млн и продал на $479,2 млн.
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