Глава украинского государства Петр Порошенко поздравил правительство Болгарии со стартом первого в истории председательствования в Совете Европейского Союза. О своих ожиданиях от сотрудничества со страной президент Украины написал на странице в микроблоге Twitter.

"Приветствую нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете ЕС. Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении Порошенко.

Отметим, что Болгария стала председателем в Совете Европейского Союза в понедельник, 1 января. Девизом шестимесячной председательской программы страны был объявлен - "В единстве сила".

Болгария назвала в своей программе четыре основных приоритета, а также темы, в соответствии с которыми она будет работать во главе Совета Евросоюза. Среди них будущее Европы и молодежь - экономический рост и социальная сплоченность, европейская перспектива и взаимосвязанность Западных Балкан, безопасность и стабильность в сильной и единой Европе, цифровая экономика и передовые навыки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с понедельника, 1 января, Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза . Главными задачами в качестве председательствующей страны Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы.

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