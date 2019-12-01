Парламент Ирака удовлетворил прошение премьер-министра Адиля Абдула-Махди об отставке. Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 1 декабря.

"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра – так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", – говорится в распространенном заявлении Абдула-Махди. Накануне он заявил, что подает в отставку с поста на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих в стране почти два месяца.

В пятницу стало известно, что за одни сутки в Ираке во время столкновений погибли 40 человек. А с начала акций протеста в Ираке с 1 октября погибли, по меньшей мере, 400 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу между молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку только политического руководства страны.





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