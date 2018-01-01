Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО в новогоднюю ночь – штаб

Незаконные вооруженные формирования осуществили два обстрела позиций сил АТО на Донбассе в понедельник, 1 января с начала суток по состоянию на 18:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первый день Нового года на линии столкновения опять не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики осуществили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центре в соцсети Facebook.

На донецком направлении боевики в новогоднюю ночь более часа вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины из 82-мм минометов, гранатометов разных видов и стрелкового оружия. "На Приазовье соперник обстрелял из миномета калибра 120 мм и пехотного вооружения наши оборонные укрепления в районе Павлополя", - говорится в сводке.

На других участках линии соприкосновения нарушения перемирия зафиксированы не были.