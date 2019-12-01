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Почти 50 украинцев застряли в аэропорту Берлина
01.12.2019 20:15
В аэропорту Берлина застряли 49 граждан Украины
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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