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Фотофакт: Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт знову разом
01.12.2019 20:17
Здається, відносини Кайлі і Тревіса налагоджуються! Папараці помітили пару в казино в Палм-Спрінгс, і вели вони себе дуже мило: говорили і сміялися.

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Нагадаємо, про розлучення Кайлі і Тревіса стало відомо на початку жовтня: інсайдери, правда, стверджували, що вони не розійшлися остаточно, а просто «взяли паузу на невизначений час». Після цього в Мережі з'явилися десятки версій їх розриву: говорили, мовляв, що Кайлі повернулася до свого екс-бойфренда Тайги, що Тревіс давно ходив наліво або ж що просто не був готовий до другої дитини, яку хотіла Кайлі.

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