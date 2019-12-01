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Президент поздравил украинцев с годовщиной подписания референдума о независимости
01.12.2019 20:52
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной подписания референдума о независимости Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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