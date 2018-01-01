Тело женщины нашли в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезла адвокат Ирина Ноздровская, передает со ссылкой на .

Предполагают, что это исчезла адвокат Ирина Ноздровская, сообщил УП представитель полиции Киевской области Николай Жукович, передает "Украинская правда".

"В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она. Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза", - сказал Жукович.

Знакомые и родные Ноздровской утверждают, что это ее тело.

В Киевской области исчезла Ирина Ноздровська, сестра погибшей в резонансном в селе Демидов Киевской области.

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