|Сестра погибшей в резонансном ДТП нашли мертвой
|01.01.2018 19:01
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Тело женщины нашли в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезла адвокат Ирина Ноздровская, передает со ссылкой на .
Предполагают, что это исчезла адвокат Ирина Ноздровская, сообщил УП представитель полиции Киевской области Николай Жукович, передает "Украинская правда".
"В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она. Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза", - сказал Жукович.
Знакомые и родные Ноздровской утверждают, что это ее тело.
В Киевской области исчезла Ирина Ноздровська, сестра погибшей в резонансном в селе Демидов Киевской области.
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