С начала 2018 года на территории Литвы вступил в силу закон, который запрещает продавать алкогольные напитки молодым жителям. Теперь спиртное на территории страны смогут покупать лишь лица, которые достигли возраста 20 лет, пишет Delfi .

"С 1 января 2018 года употреблять и покупать алкоголь в Литве на законном основании смогут лица старше 20 лет. ... Меняется также время продажи алкоголя. Отныне его будут продавать с 10 до 20 час. в рабочие дни и с 10 до 15 час. в воскресенье", - уточняется в сообщении.

О время обсуждения закона, исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас заострил внимание на том, что наибольшие проблемы ждут не магазины, а заведения общественного питания и развлекательных заведений.

"Будет сложно представить, как студенты первого и второго курса с коллегами пойдут, скажем, в ночной клуб, и барменам придется контролировать, чтобы 19-летним алкоголь не продавали, а 20-летним их друзьям - продавали", - заметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 декабря, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который предусматривает запрет на оставление анонимных комментариев в интернете . Назарбаев утвердил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций".

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