Сегодня, 1 декабря, автомобиль известного донецкого бизнесмена, депутата Киевской облрады Вячеслава Соболева, расстреляли неизвестные, в результате чего его 3-летний сын, находившийся в салоне, скончался .

Эту информацию официально подтвердил сам хозяин авто.

Один из очевидцев сообщил следующее:

"В двери скорой занесли ребенка. Рыдала женщина, которая, наверно, не совсем понимала, что случилось. Я так понимаю, это была мать того ребенка, и у нее была такая улыбка... Знаете, она на что-то надеялась, но в то же время сомневалась... Она не могла поверить, что это случилось с ее ребенком".

Корреспондент ТСН Оксана Муляр с места происшествия сообщила, что Соболев связался с телеканалом и "подтвердил информацию, что его сын погиб".

Полиция продолжает выяснять обстоятельства и искать виновных в инциденте.

Соболев - очень известный в Донецке бизнесмен. Еще в 90-х годах он основал первую в городе сеть современных супермаркетов "Обжора".

В 2002 году Соболев был избран депутатом Донецкого горсовета. В апреле 2005 года он был назначен заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко, но затем примкнул к Блоку Юлии Тимошенко. С этой должности он ушел в Департамент госбезопасности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. В 2010 году на исходе премьерства Юлии Тимошенко стал заместителем главы НАК "Нефтегаз", ушел оттуда при Януковиче.

В 2011 году Соболев женится во второй раз. Его избранницей стала Светлана Шпигель, дочь российского бизнесмена, фармацевтического магната и политика, бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Для Светланы это был второй брак. Первый раз она вышла замуж в начале 2000-х за звезду эстрады Николая Баскова, от которого у нее есть сын Бронислав.

После женитьбы Соболева на Светлане Шпигель он усыновил Бронислава. В этом браке в 2012 году у него родилась дочь Нина.

Вячеслав Соболев со своей второй женой Светланой, которая раньше была замужем за Николаем Басковым. Фото: 8tv.ru

Но уже через год Соболев развелся со Шпигель и переехал в Киев.

В 2015 году он стал депутатом Киевского областного совета от БПП.

Также летом 2015 года Вячеслав Соболев женился в третий раз. Его женой стала уроженка Винницкой области Инна Вильчинская, ныне владелица "Галереи Платинум". Вячеслав также удочерил ее дочь Марию. Инна в августе 2016 года родила мальчика, который и погиб 1 декабря 2019 года во время нападения на бизнесмена.

Сам Соболев в одном из интервью говорил, что является отцом пятерых детей. В его последней декларации за 2018 год фигурируют два сына Давид и Александр и падчерица Мария.

Инна Соболева выкладывала фото с месячным сыном в сентябре 2016 года. Фото: facebook.com

Согласно декларации Соболева, он владеет предприятием "Аграр", а его жена - "Галереей Платинум" и предприятием "Темп плюс 2018".

В последние годы против него велась активная информационная кампания по дискредитации, что может свидетельствовать об остром бизнес-конфликте, связанном с Соболевым. Сам Соболев заявлял, что прекратил заниматься бизнесом в Донецке еще в 2007 году, когда продал сеть "Обжора".

В своих злоключениях Соболев обвинял Артура Емельянова - бывшего судью Высшего хозяйственного суда, с которым у него был острый конфликт на почве раздела бизнеса.

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