В полиции заявили, что ДТП спровоцировал Mercedes Benz с
иностранными номерами, который не предоставил преимущества в
движении, в результате машины столкнулись. | В ДТП погибли
четыре человека Фото: rv.npu.gov.ua "Водитель легкового автомобиля
Mercedes Benz на иностранной регистрации, который выезжал с
второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в
движении маршрутному такси сообщением Киев – Ковель. В результате
столкновения транспортные средства отбросило на встречную полосу,
где они столкнулись с автоцистерной", – рассказали в
полиции.Главный врач больницы в Сарнах Василий Иванюк сообщил, что
в больнице скончался четвертый пострадавший, уточняет
"Еспресо".ВИДЕОВидео: Поліція Рівненщини / Facebook
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