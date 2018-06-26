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В Ровенской области в ДТП погибли четыре человека
26.06.2018 07:38
В полиции заявили, что ДТП спровоцировал Mercedes Benz с иностранными номерами, который не предоставил преимущества в движении, в результате машины столкнулись.   | В ДТП погибли четыре человека Фото: rv.npu.gov.ua "Водитель легкового автомобиля Mercedes Benz на иностранной регистрации, который выезжал с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением Киев – Ковель. В результате столкновения транспортные средства отбросило на встречную полосу, где они столкнулись с автоцистерной", – рассказали в полиции.Главный врач больницы в Сарнах Василий Иванюк сообщил, что в больнице скончался четвертый пострадавший, уточняет "Еспресо".ВИДЕОВидео: Поліція Рівненщини / Facebook

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