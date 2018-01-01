Сухогруз из Абхазии перевозил в Болгарию контрабандные сигареты, украинский ракетный катер открыл огонь, чтобы вынудить нарушителей остановиться. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 1737 ящиков сигарет везли в Болгарию без сопроводительных документов Фото: dpsu.gov.ua Вечером 31 декабря в районе поселка Курортное Одесской области украинские пограничники задержали судно с 1737 ящиками контрабандных сигарет. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.Сухогруз под флагом Танзании шел из Очамчиры (Абхазия) в Варну."После поступления информации от СБУ о том, что этот корабль может использоваться в противоправной деятельности, он был остановлен в 11,5 миль на траверзе населенного пункта Курортное и сопровожден в порт Одессы кораблями ВМС Украины", – говорится в сообщении.Документы на груз пограничники не обнаружили, кроме того, у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков.Во время задержания украинский ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна-нарушителя, сообщает в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Украины. https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/850247531845185 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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