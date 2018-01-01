Сухогруз из Абхазии перевозил в Болгарию контрабандные сигареты,
украинский ракетный катер открыл огонь, чтобы вынудить нарушителей
остановиться. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1737 ящиков сигарет везли в Болгарию без сопроводительных
документов Фото: dpsu.gov.ua Вечером 31 декабря в районе поселка
Курортное Одесской области украинские пограничники задержали судно
с 1737 ящиками контрабандных сигарет. Об
этом сообщает сайт Государственной пограничной
службы Украины.Сухогруз под флагом Танзании шел из Очамчиры
(Абхазия) в Варну."После поступления информации от СБУ о том, что
этот корабль может использоваться в противоправной деятельности, он
был остановлен в 11,5 миль на траверзе населенного пункта Курортное
и сопровожден в порт Одессы кораблями ВМС Украины", –
говорится в сообщении.Документы на груз пограничники не обнаружили,
кроме того, у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта
моряков.Во время задержания украинский ракетный катер "Прилуки"
открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу
судна-нарушителя, сообщает в Facebook пресс-служба
Военно-морских сил Украины.
https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/850247531845185
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