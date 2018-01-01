В Киеве несколько националистических организаций начали проведение факельного шествия в честь дня рождения идеолога ОУН-УПА Степана Бандеры. Об этом сообщил корреспондент в прямом эфире телеканала NewsOne .

Согласно предоставленной информации, в акции принимаю участие несколько сотен человек. Все они собрались на территории Владимирской улицы в столице Украины. Позже зажгли факелы и организованной колонной двинулись по бульвару Тараса Шевченко. Далее планируется шествие по улице Крещатик к Майдану Независимости.

Отметим, что за соблюдением порядка во время акции патриотов в понедельник, 1 января, следят более 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов. При этом, по словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, сегодня по всей стране планируется проведение мероприятий, посвященных Степану Бандере.

"В связи с этим в 20 регионах страны запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8,4 тысяч человек. Безопасность во время проведения шествия будут обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии", ‑рассказал Сергей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 10 декабря, в центре Киева стартовал марш сторонников задержанного ранее лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. После митинга участники акции двинулись колонной по улице Владимирской, во главе колонны шла жена Саакашвили Сандра. Участники акции прошли по улице Богдана Хмельницкого, Крещатик к Майдану Независимости.

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