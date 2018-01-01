В новогоднюю ночь неправильное обращение с фейерверками закончилось смертью для 19-летнего и 35-летнего мужчин в немецкой федеральной земле Бранденбург. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Происшествия случились в земле Бранденбург Фото: Polizei Brandenburg / Twitter "Печальный отчет об итогах последнего Нового года. Неправильное обращение с фейерверками закончилось смертью для двух мужчин (19 и 35 лет) в Клайнмахнове и Гузов-Платкове", – говорится в твите.Полиция также сообщила об 11-летнем пострадавшем, которому в земле Райнсберг "жестко" попала в лицо польская петарда. Traurige Bilanz ziehen wir nach der letzten #Silvester-Nacht. Der unsachgemäßen Umgang mit #Feuerwerk endete für zwei Männer (19, 35) in #Kleinmachnow (PM) & #Gusow * Platkow (MOL) tödlich. Auch ein 11-Jähriger wurde in #Rheinsberg (OPR) durch Polenböller schwer im Gesicht verletzt pic.twitter.com/HhZOp94NwV — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 1 января 2018 г. Всего в Германии 16 федеральных земель. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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