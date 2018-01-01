Многие жители оккупированных Крыма и Севастополя праздновали Новый год на час позже, чем он наступил по местному времени, сообщает "Крым.Реалии". Этот материал можно прочитать и на украинском языке С 30 марта 2014 года Крым живет по московскому времени Фото: EPA "В Керчи приблизительно с 1.00 до 1.30 по местному времени многие выходили на улицу и запускали фейерверки.В Бахчисарае местные жители снимали на видео фейерверки, которые запускали после наступления Нового года "по Киеву".В оккупированному Севастополе можно было увидеть прохожих, которые на своих смартфонах слушали новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. Некоторые севастопольцы запускали в небо желтые и голубые воздушные шары, сообщает издание.30 марта 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, на полуострове было введено московское время. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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