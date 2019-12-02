|На место расстрела машины Соболева практически сразу неизвестный принес букет цветов
|02.12.2019 07:18
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Появились новые подробности трагедии, которая произошла 1 декабря в центре Киева, где в результате обстрела машины Range Rover на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской погиб трехлетний мальчик.
За рулем был депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев, на заднем сидении был ребенок и жена. Об
Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио", который принадлежит ему, со своей семьей и остановился на светофоре.
Кто принес букет на место происшествия и там оставил - информации нет. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы районного и главного управления. Подробности случившегося выясняются.
Машина Соболева, в которую стреляли в воскресенье, принадлежит компании "ДонУкрПроектНІІ", которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе. Об этом
Компания была зарегистрирована в Донецке, эта фирма и ряд других компаний сейчас ведет преступный бизнес на территории Донбасса, к которому причастен и Соболев.