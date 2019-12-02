Появились новые подробности трагедии, которая произошла 1 декабря в центре Киева, где в результате обстрела машины Range Rover на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской погиб трехлетний мальчик.

За рулем был депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев, на заднем сидении был ребенок и жена. Об этом сообщает "Информатор" .

Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио", который принадлежит ему, со своей семьей и остановился на светофоре.

В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его жена. На заднем сидении находился сын депутата Александр. Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они погрузили ребенка с огнестрельным ранением головы в "скорую", но сын скончался по пути в больницу. Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела.

Кто принес букет на место происшествия и там оставил - информации нет. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы районного и главного управления. Подробности случившегося выясняются.

Машина Соболева, в которую стреляли в воскресенье, принадлежит компании "ДонУкрПроектНІІ", которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе. Об этом сообщает Следствие.инфо" .

Компания была зарегистрирована в Донецке, эта фирма и ряд других компаний сейчас ведет преступный бизнес на территории Донбасса, к которому причастен и Соболев.

"С февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием "Обжора". Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го года", - говорится в сообщении.

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