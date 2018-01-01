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Украинская теннисистка Цуренко выиграла стартовый матч турнира в Брисбене
01.01.2018 19:42
Леся Цуренко в двух сетах обыграла первую ракетку Австралии Эшли Барти. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Цуренко успешно стартовала на турнире в Брисбене Фото: ЕРА Цуренко в двух сетах обыграла первую ракетку Австралии Эшли Барти – 6:3, 6:2.В следующем круге Цуренко встретится с эстонкой Кайей Канепи.Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче турнира в Брисбене победила испанку Карлу Суарес Наварро.Призовой фонд Brisbane International в этом году составляет $894,7 тыс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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