Леся Цуренко в двух сетах обыграла первую ракетку Австралии Эшли
Барти. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Цуренко
успешно стартовала на турнире в Брисбене Фото: ЕРА Цуренко в двух
сетах обыграла первую ракетку Австралии Эшли Барти – 6:3,
6:2.В следующем круге Цуренко встретится с эстонкой Кайей
Канепи.Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче
турнира в Брисбене победила испанку Карлу Суарес
Наварро.Призовой фонд Brisbane International в этом году
составляет $894,7 тыс.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира