|15 Дедов Морозов спрыгнули с моста
|01.01.2018 19:44
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В Запорожье прошли традиционные новогодние прыжки экстремалов с арочного моста через старое русло Днепра.
Экстрималы переоделись в Дедов Морозов и прыгали с высоты 40 метров, передает со ссылкой на .
15 экстрималов приняли участие в событии.
Каждый двадцатый украинец пытался работать в Новогоднюю ночь. Это и питание и новогодние ярмарки, парки развлечений и службы такси и развлекательные заведения. Сколько заработали украинцы, подсчитали в международной ассоциации бизнеса.
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