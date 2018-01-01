В Запорожье прошли традиционные новогодние прыжки экстремалов с арочного моста через старое русло Днепра.

Экстрималы переоделись в Дедов Морозов и прыгали с высоты 40 метров, передает со ссылкой на .

15 экстрималов приняли участие в событии.

Каждый двадцатый украинец пытался работать в Новогоднюю ночь. Это и питание и новогодние ярмарки, парки развлечений и службы такси и развлекательные заведения. Сколько заработали украинцы, подсчитали в международной ассоциации бизнеса.

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