Дженніфер Лопес прикрасила випуск Marie Claire Australia за січень 2020 року!







На сторінках видання Джей Ло говорила про сім'ю і роботу:



"Я завжди була дуже підприємливою. З малих років я відчувала, що буду мати власну кар’єру і займатися різними видами справ. Це завжди було моєю мрією - навіть у дитинстві - щоб я не робила одне, а багато справ".







Про сім'ю:



"Мої діти на першому місці. Я б могла приділяти їм менше часу, ніж насправді. Але для мене так важливо бути з ними і спостерігати, як вони ростуть".







