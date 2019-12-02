Алексей Калиниченко

А с чего перевозбудились-то? Киев - столица воюющей дэржавы. А на войне убивают. Даже детей.

Киев... жирный, зажравшийся и оборзевший в возбуждении и возмущении. При обстреле авто погиб ребенок.

Сейчас будет жестко. Жёстко и безжалостно.

Сколько детей Донбасса убили начиная с вооруженного переворота, который перешёл в активную фазу ровно 6 лет назад, именно 1 декабря?

И вот, спустя 6 лет Киев... жирный, зажравшийся, оборзевший возмущен - как так?! Средь бела дня в центре столицы стреляют и убивают? Детей убивают!

Да! Убивают! Детей! И будут убивать, потому что уничтожена правоохранительная система!

Потому что бесконтрольно "гуляют" миллионы единиц оружия различной убойной силы по территории страны!

Потому что оружие это, власть раздала преступникам, людям с больной психикой и просто дуракам!

Потому что эпидемия вседозволенности размягчила и без того жидкие мозги огромного числа громадян!

Потому что разрушена система свойственных нашему менталитету ценностей, а взамен народ давясь и захлёбываясь пытается впихнуть в себя чуждое нам западное мировоззрение!

Потому что до сих пор народ не воспротивился антиконституционному налогу "на вийну", прочим антинародным действиям власти.

Потому что нет наказания за призывы агрессивных неадекватов вести войну до последнего украинца!...

Потому что схавали и продолжаем сглатывать тарифы и взвинченные цены!

Потому что не положен конец конфликту на Донбассе!

И этих "потому что" ещё много и долго их можно перечислять...



А детей будут продолжать убивать.

Когда же наконец, страх потерять самое близкое, что может быть на свете, заставит вас - украинцы, остановиться и сказать окружающему миру - ХВАТИТ! Я ОТКАЗЫВАЮСЬ В ЭТОМ УЧАСТВОВАТЬ!



Я отказываюсь участвовать в уничтожении собственной страны.

А пока этого не произойдет, наши люди будут гибнуть по вине одуревших от вседозволенности муdаков.