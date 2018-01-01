Телефонные шутники из Российской Федерации Владимир Кузнецов, более известен под псевдонимом Вован, а также Алексей Столяров - Лексус заявили о том, что в ночь на Новый 2018 год подшутили над президентом Украины Петром Порошенко, извещает телеканал RT .

Так, во время общения с журналистами Вован рассказал, что мысль позвонить украинскому президенту от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга была не запланированной, а возникла спонтанно.

"Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: Вау!", - поделился российский шутник.

Он добавил, что звонок главе украинского государства был осуществлен буквально сразу же после наступления нового года - в 00.40 по киевскому времени. По его словам, разговор завершился очень быстро. Ведь после приветствия пранкер от имени генсека НАТО выразил надежду, что Петр не будет пить в честь праздника "слишком много водки и горилки", после чего украинец бросил трубку.

Так называемая аудиозапись разговора пранкера и президента Украины была опубликована в социальной сети ВКонтакте.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров якобы от имени премьер-министра Украины провели телефонную беседу с министром энергетики США Риком Перри . Во время беседы пранкеры обсудили с Перри решение США по выходу из Парижского климатического соглашения.

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