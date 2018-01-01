Количество участников шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве увеличилось до тысячи – полиция

Количество участников факельного шествия в Киеве по случаю 109-й годовщины со дня рождения украинского политического деятеля, идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры (1909-1959) увеличилось до 1 тыс человек, сообщил агентству начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"По состоянию на сейчас количество участников увеличилось до одной тысячи человек", - сообщил А.Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник вечером.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники шествия с зажженными факелами следуют по центру столицы – от памятника Шевченко до Майдана Независимости.

Автомобильное движение по ходу движения колонны – на бульваре Шевченко и улице Крещатик – перекрыто. Пиротехники проверяют все припаркованные вдоль дорог автомобили и урны.

За шествием наблюдает больше количество человек. Акция проходит мирно.

Как ранее сообщалось, изначально в торжественном шествии по случаю 109-й годовщины со дня рождения С.Бандеры в Киеве приняло участие около 600 человек. За порядком во время марша следит около ста полицейских.

Всего, по данным Национальной полиции, только в честь дня рождения С.Бандеры запланировано проведение 54 массовых мероприятий в 20 регионах Украины, в которых ожидается участие более 8,4 тысяч человек. Безопасность на них обеспечивают 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.