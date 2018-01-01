Около ста правоохранителей сопровождают шествие в честь дня рождения Бандеры – полиция

Около ста полицейских следят за порядком во время марша по случаю 109-й годовщины со дня рождения украинского политического деятеля, идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры (1909-1959), который проходит в понедельник вечером в Киеве.

"Сопровождение колонны осуществляет около сотни правоохранителей, в частности сотрудники полиции диалога", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сбор участников мероприятия прошел в парке им.Шевченко, откуда колонна отправилась к Майдану Независимости. По данным полиции, в марше принимает участие несколько сотен лиц.

"Полиция сопровождает участников и следит за порядком, чтобы не допустить никаких провокаций и нарушений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве началось торжественное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения С.Бандеры. В мероприятии принимают участие около 600 человек с символикой ВО "Свобода", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов и государственными флагами.

Всего, по данным Национальной полиции, только в честь дня рождения С.Бандеры запланировано проведение 54 массовых мероприятий в 20 регионах Украины, в которых ожидается участие более 8,4 тысяч человек. Безопасность на них будут обеспечивать 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.