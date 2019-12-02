Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

"По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 – составляют санитарные потери врага", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, еще одно нарушение произошло этой ночью. Потерь в результате обстрелов между военнослужащих Объединенных сил не было.

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