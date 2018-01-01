В первый день Нового года на линии столкновения снова не наблюдалось полного прекращения огня, боевики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook, передает

"В первый день Нового года на линии зиткрення снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО", - говорится в сообщении.

На донецком направлении враг, в новогоднюю ночь, более часа вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины с 82-мм минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия вокруг Верхнеторецком.

"На Приазовье соперник обстрелял из миномета калибра 120-мм и пехотного вооружения наши оборонительные укрепления в районе Павлополь. На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано", - отметили в АТО.

Как сообщал за прошедшие сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный.

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