Министр развития громад и территорий Алена Бабак сообщила, что срок добровольного объединения населенных пунктов в громады продлится примерно до февраля 2020 года. "Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, действительно конфигурации громад, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм." - Заявила Бабак в программе "Субботнее интервью" "Радио свободы" Как сообщила руководительница министерства, пока еще не объединились более 6 тысяч громад. При этом она назвала, что оптимальное количество громад может составлять около 14 тысяч. Объединение населенных пунктов в громады происходит в рамках реформы децентрализации. Благодаря этому объединению ОТГ получат больше полномочий, в частности в финансовой сфере. Для завершения реформы необходимо принять изменения в Конституцию. Я давно жду инопланетян, которые прилетят и наконец наведут порядок. Об этом заявил политический аналитик Сергей Лямец. "Продажа земли иностранцам - это далеко не главная цель "земельной реформы". Ее добивается лишь часть новой власти - та, которую мы зовем "соросята". Это люди, которые работают под эгидой Бориса Ложкина и Виктора Пинчука в интересах международного капитала. Но есть другая часть нынешней власти, и ее больше, чем "соросят". Это ставленники вполне себе отечественного бизнеса. Они проголосуют "за" открытие рынка для иностранцев. Взамен эти люди хотят получить свой ништяк: это распилить 10,5 млн гектаров государственных земель. Итак, речь не идет о паях населения. Они никому не нужны. Сидите себе со своими паями сколько хотите, пересічні. Есть земля между населенными пунктами. Сейчас она неучтенная, потому что не относится ни к какому населенному пункту. Она как бы между - и нигде. Поэтому числится как государственная. Ее - 10,5 млн га по всей Украине. Но на этой земле, как выражается министр Милованов, "шось росте". 100% - росте. На ней есть арендаторы. Обратите внимание - согласно новым законопроектам, именно арендаторы получают право купить государственную землю по льготной цене. Еще и с рассрочкой. Но есть маленький нюанс. Чтобы эту землю купить, сначала ее нужно как-то оформить на бумаге. Для этого нужно: Шаг 1. Создать территориальные объединения громад. Фишка в следующем. Когда объединяются несколько городков и сел, "ничейная" государственная земля между ними автоматически перестает быть "ничейной" государственной, а становится земля этой территориальной громады. Шаг 2. Верховная Рада принимает "земельную реформу". Главный пункт - не открытие земли для иностранцев, а передача местным советам права распоряжаться бывшей государственной землей. Сейчас у них этого права нет. И земли этой нет. В этом смысле, им даже выгодно, чтобы Тимошенко и компания ходили и рассказывали, что нельзя продавать иностранцам. Так же выгодно им и то, что Милованов таки пробивает продажу земли иностранцам. Почему? Потому что и те, и другие говорят только о продаже земли иностранцам. А главный схематоз - дерибан 10,5 млн га через местные советы - остается как бы в тени и никого не волнует. Напоследок главное: зачем дерибанить 10,5 млн га. Тут по-разному. Кто-то из бизнесменов хочет нарастить свой земельный банк и выращивать на нем пшеницу и сою. А кто-то хочет просто перепродать эту землю. Например, тем же иностранцам, которые все равно войдут на рынок Украины. Кому это выгодно? Всем группам, которые стоят за "Слугой народа". Следующие несколько недель вы увидите редкий цирк. Депутаты будут делать возвратно-поступательные движения, чтобы ускорить принятие "земельной реформы" во втором чтении. Голосовать "за" будут все - и люди Пинчука, и люди Коломойского. Офис Зеленского и Кабмин будут истерично проталкивать весь этот процесс, и плевать им на рейтинги, "джокеров" и избирателей. Шанс на чудо, конечно, есть. Я давно жду инопланетян, которые прилетят и наконец наведут порядок. Так что все будет хорошо." - Заявил Сергей Лямец. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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