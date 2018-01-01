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Брати Меладзе з коханими з"явились на новорічній вечірці (ФОТО)
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01.01.2018 19:55
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Якщо світлини екс-"віагри" Альбіни Джанабаєвої та Валерія Меладзе
можна побачити в мережі, та й сама пара час від часу з'являється на
світських заходах разом, то фото Костянтина Меладзе і Віри
Брежнєвої - неймовірна рідкість. Пара кілька років тому влаштувала
таємне весілля в Італії, куди не запросила навіть найрідніших, та й
після не одного року разом не розповідає про особисте і не викладає
в мережу романтичні селфі.
Саме тому світлина, на якій Альбіна, Валерій, Костянтин та Віра
позують разом викликала у шанувальників чималий резонанс.
Так, виявилося, що дві закохані пари з'явилися на новорічному балу
від російського "Першого каналу". Жінки позували у розкішних
вечірніх сукнях - Віра у білій, Альбіна у червоній, а от брати
обрали стильні смокінги.
Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 31 Гру
2017 р. о 3:31 PST
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