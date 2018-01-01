Якщо світлини екс-"віагри" Альбіни Джанабаєвої та Валерія Меладзе можна побачити в мережі, та й сама пара час від часу з'являється на світських заходах разом, то фото Костянтина Меладзе і Віри Брежнєвої - неймовірна рідкість. Пара кілька років тому влаштувала таємне весілля в Італії, куди не запросила навіть найрідніших, та й після не одного року разом не розповідає про особисте і не викладає в мережу романтичні селфі.



Саме тому світлина, на якій Альбіна, Валерій, Костянтин та Віра позують разом викликала у шанувальників чималий резонанс.



Так, виявилося, що дві закохані пари з'явилися на новорічному балу від російського "Першого каналу". Жінки позували у розкішних вечірніх сукнях - Віра у білій, Альбіна у червоній, а от брати обрали стильні смокінги.







Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 31 Гру 2017 р. о 3:31 PST

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