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На одной из трасс в Канаде столкнулись 40 автомобилей: есть жертвы
02.12.2019 08:49
ДТП в Канаде - в результате столкновения приблизительно 40 автомобилей погиб один человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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