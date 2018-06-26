Киевские полицейские нашли похищенного сына финансового атташе Посольства Ливии,передает со ссылкой на .

У него незначительные ранения, сообщает полиция в Facebook.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, которые насильно посадили мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

25 июня в 12:05 в 2 мужчин похитили гражданина Республики Ливия 26-летнего Абдусалама. Пострадавший является сыном финансового атташе посольства Республики Ливии. Нападение произошло в районе дома N62 на ул. Тургеневской.

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