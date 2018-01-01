Айна Гамзатова, жена муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева и главный редактор журнала "Ислам", подала документы в Центризбирком РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гамзатова – известный в Дагестане общественный деятель Фото: Айша Тухаева / Facebook "Айна Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения", – отметили в ЦИК РФ. Как информирует "Эхо Москвы", собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Гамзатовой состоялось в Махачкале 30 декабря. Гамзатова – журналист, писатель, учитель, общественный и религиозный деятель, известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа, тогдашнего муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова. Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Пока единственным зарегистрированным кандидатом является руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.Журналистка Ксения Собчак, действующий президент РФ Владимир Путин, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и ряд других претендентов подали документы в Центризбирком и начали сбор подписей для регистрации.Оппозиционеру Алексею Навальному в старте кампании отказали. Он разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей".Кандидата в президенты РФ может выдвинуть парламентская или непарламентская партия на съезде. Если претендента выдвинула парламентская партия, ему не нужно собирать подписи. Претенденту на президентский пост от непарламентской партии нужно собрать не менее 100 тыс. подписей россиян, чтобы ЦИК официально зарегистрировал его как кандидата.Самовыдвиженцу нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее 500 человек. Затем он должен принести в Центризбирком документы для выдвижения. ЦИК проверяет их в течение пяти дней и выносит решение. Далее для официальной регистрации в качестве кандидата в президенты самовыдвиженцы должны собрать 300 тыс. подписей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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