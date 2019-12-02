Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"2 декабря утром и днем в западных, Винницкой и Житомирской областях осложнение погодных условий: мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, на дорогах кое-где гололедица, в Карпатском регионе значительный мокрый снег; на остальной территории, а ночью в большинстве областей без существенных осадков. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части кое-где 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза", - отмечается в сообщении.

В Киеве 2 декабря переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

В Киевской области также облачно, но без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

3 декабря ночью в Украине, днем на Левобережье сложные погодные условия: выпадет снег, в южной части мокрый снег и дождь, ночью в центральных и северных областях, днем в восточной части кое-где значительные осадки (днем на Правобережье осадки). Ожидается образование снежного покрова высотой 10-20 см; на дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности, желтый).

4 декабря в Украине без осадков, лишь в северных областях днем кое-где небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 3 декабря в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге 3 декабря от 1° мороза до 4° тепла; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 4-9° мороза.

В Киеве и столичном регионе 3 декабря ночью сложные погодные условия: выпадет снег, кое-где значительный; днем небольшие осадки. 4 декабря ночью без осадков, днем кое-где небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

5-6 декабря в Украине без осадков, лишь 5 декабря в восточных, ночью и в северных областях небольшой снег. Температура ночью 1-7° мороза; днем 1-6° тепла, 5 декабря на востоке около 0°, 6 декабря на Прикарпатье и юге страны 4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области 5-6 декабря без осадков, лишь ночью 5 декабря небольшой снег. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

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