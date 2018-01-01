В России до президентских выборов 18 марта 2018 продлится борьба кланов.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказала писательница Оксана Забужко, передает со ссылкой на .

"В России решается вопрос - Путин или не Путин? Это внутренняя борьба кланов. Продлится до президентских выборов. Будет попытка очередной "перестройки", после которой все рухнет, или пойдут по пути копирования советской модели последнего десятилетия? Не забывайте: Россия не менялась последние 500 лет. Кроме костюмов. Кто-то из западных историков подсчитал, что за этот период там было 18 попыток либерализации. Все провалились.

Если останется Путин - рухнет по-другому. Поэтому для наших оккупированных территорий, думаю, надо было бы выработать на будущее два разных сценария "возвращения" - в зависимости от того, каким курсом будет дрейфовать Россия после выборов. Не знаю, кто этим занимается", - сказала она.

Когда Россия рушится, она всегда воюет, подчеркнула писательница.

"Какое там происходит "воловодіння" подковерное и какие кланы между собой воюют, - этого никто не знает. История России - это история дворцовых переворотов", - отметила Оксана Забужко.

По словам писательницы, архитектор нынешней российской политической системы - покойный Борис Березовский.

"Он действительно представлял себя таким О'Брайен Джорджа Оруэлла (английский писатель, автор романов" Колхоз животных "и" 1984 ", в которых изобразил тоталитарное общество. - Gazeta.ua) - злым гением, который управляет миром. Он верил в это. Его протеже в Украине была Юлия . А для России он "создал" Путина. Решил, что тот будет его слушаться. Но Голем (персонаж еврейской мифологии, искусственно созданная раввинами-каббалистами человекоподобное существо - для "черных" работ. - Gazeta.ua) восстал против своего создателя. Там есть много поучительных сюжетов, в этой новейшей российской истории, которыми должна была заниматься российская литература. Но, если не считать Владимира Сорокина, она как раз очень мало это делает. А хотелось бы обо всем этом почитать "изнутри" - хотя бы в таком аллегорическом формате, как это делал Оруэлл в романе "1984" на английском материале. Ибо, если "Колхоз животных" - это был памфлет на русскую революцию, то "1984" он писал на основе своего опыта работы на "Би-Би-Си" во время войны. Видел тенденции тоталитарного управления на британском почве", - сказала Оксана Забужко.

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