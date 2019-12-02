|Трамп отказался давать показания Конгрессу по делу об импичменте
|02.12.2019 09:54
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Американский президент Дональд Трамп не будет давать показания Конгрессу США по делу об импичменте.(function() })();
Об этом говорится в письме адвоката Белого дома Пэта Киполлоне юридическому комитету Конгресса, передает Politico.
Президент не будет участвовать в слушаниях, поскольку считает, что «безосновательное и однопартийное расследование противоречит исторической практике, процессуальному праву и справедливости».
«Нельзя ожидать нашего участия в слушаниях, пока не будут названы свидетели, а также пока не станет известно, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем дополнительных слушаний», – говорится в письме.
Киполлоне также напомнил, что Трамп не сможет 4 декабря прийти на слушания, поскольку в этот день будет находиться в Лондоне на саммите НАТО.