Шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве завершилось вечем на Майдане Независимости

Факельное шествие в честь 109-годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось вечем на Майдане Независимости.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники шествия прошли с факелами, флагами ВО "Свобода", "Правого сектора", "Национального корпуса" от парка им.Т.Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки.

В частности, народный депутат Андрей Ильенко (ВО "Свобода") отметил, что ни одна революция в стране не произошла без националистов и на сегодня Украине нужна власть, которая будет защищать национальные интересы.

только вече продлилось около получаса, участники потушили факелы и разошлись. Движение автотранспорта по центральным улицам столицы практически восстановлено.

В понедельник вечером в центре Киева многолюдно, обстановка спокойная.

Как ранее сообщалось, изначально в торжественном шествии по случаю 109-й годовщины со дня рождения С.Бандеры в Киеве приняло участие около 600 человек. Во время шествия количество участников увеличилось до тысячи человек. За порядком во время марша следит около ста полицейских.

только, по данным Национальной полиции, в честь дня рождения С.Бандеры запланировано проведение 54 массовых мероприятий в 20 регионах Украины, в которых ожидается участие более 8,4 тысяч человек. Безопасность на них обеспечивают 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.