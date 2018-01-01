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Шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве завершилось вечем на Майдане Независимости
01.01.2018 20:36

Шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве завершилось вечем на Майдане Независимости

        Факельное шествие в честь 109-годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось вечем на Майдане Независимости.

      Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники шествия прошли с факелами, флагами ВО "Свобода", "Правого сектора", "Национального корпуса" от парка им.Т.Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки.

      В частности, народный депутат Андрей Ильенко (ВО "Свобода") отметил, что ни одна революция в стране не произошла без националистов и на сегодня Украине нужна власть, которая будет защищать национальные интересы.

      только вече продлилось около получаса, участники потушили факелы и разошлись. Движение автотранспорта по центральным улицам столицы практически восстановлено.

      В понедельник вечером в центре Киева многолюдно, обстановка спокойная.

      Как ранее сообщалось, изначально в торжественном шествии по случаю 109-й годовщины со дня рождения С.Бандеры в Киеве приняло участие около 600 человек. Во время шествия количество участников увеличилось до тысячи человек. За порядком во время марша следит около ста полицейских.

      только, по данным Национальной полиции, в честь дня рождения С.Бандеры запланировано проведение 54 массовых мероприятий в 20 регионах Украины, в которых ожидается участие более 8,4 тысяч человек. Безопасность на них обеспечивают 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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