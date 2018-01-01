Поки напередодні українці святкували прихід нового, 2017 року, чимало зірок, серед яких і пара Юрія Горбунова і Каті Осадчої, а також Тіна Кароль і Олена Кравець працювали на новорічному корпоративі.



Так, світлинами з події "відзвітувалася" Катя Осадча, опублікувавши селфі з Кравець, яка, до слова, сьогодні є іменинницею, та "бумеранг" з Кароль.



Втім, шанувальники образ Тіни на фоні романтичної Осадчої у сукні, не схвалили: відвертий вишневий топ з прозорими вставками та чорні міні-шорти не найкраще підкреслили принади зірки і зробили її по-справді вульгарною.



"Кароль знову забула одягнутися!", "Красиві,але образи настільки різні,що Тіна виглядає вульгарно проти ніжної і тендітної Каті", "У Тіни зовсім немає смаку", - пишуть фанати.



Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 31 Гру 2017 р. о 4:58 PST





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