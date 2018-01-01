|Прозорий топ і шкіряні шорти: Тіну Кароль розкритикували за вульгарний вигляд (ФОТО)
|01.01.2018 20:38
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Так, світлинами з події "відзвітувалася" Катя Осадча, опублікувавши селфі з Кравець, яка, до слова, сьогодні є іменинницею, та "бумеранг" з Кароль.
Втім, шанувальники образ Тіни на фоні романтичної Осадчої у сукні, не схвалили: відвертий вишневий топ з прозорими вставками та чорні міні-шорти не найкраще підкреслили принади зірки і зробили її по-справді вульгарною.
"Кароль знову забула одягнутися!", "Красиві,але образи настільки різні,що Тіна виглядає вульгарно проти ніжної і тендітної Каті", "У Тіни зовсім немає смаку", - пишуть фанати.
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