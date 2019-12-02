Об этом сообщает avianews со ссылкой на систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).

В описании лота указано, что воздушное судно имеет серийный номер 01-01, регистрацию UR-NTA, не эксплуатируется с 2013 года и имеет повреждения лакокрасочного покрытия по всему периметру. Также ошибочно указано, что самолет выпущен в 2005, а не 2004 году.

"Стартовая цена аукциона составляет 177,1 млн грн ($7,4 млн), гарантийный взнос 8,9 млн грн, шаг аукциона — 1,8 млн грн. Торги состоятся 26 декабря 2019 года. В этот же день будет прекращен прием заявок от участников... В ГП «Антонов» в комментарии avianews.com отметили, что борт UR-NTA не является собственностью предприятия, а принадлежит лизинговой компании «Антонов Финанс»", - говорится в сообщении.

По данным системы «СЕТАМ», пока что желание побороться за лот выразили шесть участников, однако информация о них не раскрывается.

Выставленный на продажу Ан-148 UR-NTA был доработан до серийной версии и с 2009 по 2012 год выполнял полеты для авиакомпании «АэроСвит». С 2012 по 2013 годы авиалайнер совершал полеты для МАУ.

Всего в Киеве были выпущены два прототипа Ан-148 UR-NTA, UR-NTB и четыре серийных самолета Ан-148. Один из прототипов был переделан в удлиненную версию Ан-158, один из серийных самолетов сейчас совершает перевозки в структуре флота государственного авиационного предприятия «Украина», которое занимается перевозками высших должностных лиц страны.

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