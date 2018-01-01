Нарушений правопорядка во время факельного марша в Киеве полиция не зафиксировала. Факельный марш завершился народным вече Фото: kyiv.npu.gov.ua В столичном управлении Национальной полиции отметили, что нарушения правопорядка во время шествия не зафиксированы.По данным полиции, в факельном марше приняли участие около 1 тыс. человек.Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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