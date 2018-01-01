Нарушений правопорядка во время факельного марша в Киеве полиция не
зафиксировала. Факельный марш завершился народным вече Фото:
kyiv.npu.gov.ua В столичном управлении Национальной полиции
отметили, что нарушения правопорядка во время шествия не
зафиксированы.По данным полиции, в факельном марше приняли участие
около 1 тыс. человек.Степан Бандера – украинский политический
деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января
1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции
ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских
националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.
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