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Зеленский расссказал, при каких условиях на Донбассе пройдут выборы
02.12.2019 11:35
Зеленский назвал условия проведения выборов на Донбассе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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