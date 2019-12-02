2 грудня RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Первый в мире самолет Ан-148 пустят с молотка • Епифаний встретился с главой СБУ - говорили о межконфессиональных отношениях, Донбассе и Крыме • Украину ожидают “погодные качели” с мокрым снегом и метелями • В Харькове приняли присягу молодые нацгвардейцы • Потери оккупантов на Донбассе за ноябрь - 107 человек • В Ираке парламент принял отставку премьер-министра • В делах Евромайдана признали виновными 59 человек - ГПУвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: искусство, фестивали, музеи, Австрия, мозаика, шоу, Вена, электронная музыка. 2 грудня 11искусство, фестивали, музеи, Австрия, мозаика, шоу, Вена, электронная музыка. Прем’єра анімованої проєкції, створеної на основі українських мозаїк 60-80-х років, відбулася на фестивалі електронної музики та візуального мистецтва «Українська ніч» (Ukrainian Night – Electronic Music & Art). Аудіовізуальне шоу «Discover Ukraine: Bit by Bit» об'єднало понад півсотні монументальних мозаїк, які транслювались на фасад Музею Леопольда під музичний супровід Ptakh_Jung. Серед цих робіт – мозаїчні панно Ади Рибачук і Володимира Мельниченка, «Дерево життя» і «Боривітер» Алли Горської, «Нічого кращого немає, як тая мати молодая» Степана Кириченка і Надії Клейн, «Море і риби» Володимира Патики та багато інших. Проєкцію створено за ініціативи та зусиллями Українського інституту в рамках двостороннього Року культури #austriaukraine2019. Над проектом працювала команда медіа-художників THETA Arts & Tech, які створили спеціальну тривимірну анімовану проєкцію на основі документального проєкту та архіву фотографа Євгена Нікіфорова. Фоторепортажи Популярные теги живопись, футбол, выборы, джаз, кошки, мода, тест-драйв, Путин, праздники, акции, зима, АТО, фотопроект, спорт, ВСУ, заводы, марш, солдат, город, экология, фотоконкурсы, беспорядки, оккупация, мир, катастрофы, депутаты, музыка, дизайн, Александр Зубко, полиция, дети, ВМС, концерты, искусство, стихийные бедствия, культура, политика, #Євромайдан, фотоподборки, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, Нацгвардия, учения, автомобили, Донбасс, Порошенко, политики, пейзажи, путешествия, вера, церковь, транспорт, досуг, Динамо, митинги, Одесса, знаменитости, бизнес, Саакашвили, суд, аннексия Крыма, портрет, корабли, общество, туризм, история, уикенд, Киев, животные, Львів, выставки, Львов, милиция, природа, женщины, Карпаты, ЗСУ, авиация, НАТО, фотографы, Майдан, военная техника, фестивали, самолеты, традиции, парады, технологии, Шахтер, соревнования, фотография, протесты, столкновения, люди, Россия, США, юмор, война, Сергей Смоленцев, цирк, архитектура Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис живопись, футбол, выборы, джаз, кошки, мода, тест-драйв, Путин, праздники, акции, зима, АТО, фотопроект, спорт, ВСУ, заводы, марш, солдат, город, экология, фотоконкурсы, беспорядки, оккупация, мир, катастрофы, депутаты, музыка, дизайн, Александр Зубко, полиция, дети, ВМС, концерты, искусство, стихийные бедствия, культура, политика, #Євромайдан, фотоподборки, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, Нацгвардия, учения, автомобили, Донбасс, Порошенко, политики, пейзажи, путешествия, вера, церковь, транспорт, досуг, Динамо, митинги, Одесса, знаменитости, бизнес, Саакашвили, суд, аннексия Крыма, портрет, корабли, общество, туризм, история, уикенд, Киев, животные, Львів, выставки, Львов, милиция, природа, женщины, Карпаты, ЗСУ, авиация, НАТО, фотографы, Майдан, военная техника, фестивали, самолеты, традиции, парады, технологии, Шахтер, соревнования, фотография, протесты, столкновения, люди, Россия, США, юмор, война, Сергей Смоленцев, цирк, архитектураВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Прем’єра анімованої проєкції, створеної на основі українських мозаїк 60-80-х років, відбулася на фестивалі електронної музики та візуального мистецтва «Українська ніч» (Ukrainian Night – Electronic Music & Art). Аудіовізуальне шоу «Discover Ukraine: Bit by Bit» об'єднало понад півсотні монументальних мозаїк, які транслювались на фасад Музею Леопольда під музичний супровід Ptakh_Jung. Серед цих робіт – мозаїчні панно Ади Рибачук і Володимира Мельниченка, «Дерево життя» і «Боривітер» Алли Горської, «Нічого кращого немає, як тая мати молодая» Степана Кириченка і Надії Клейн, «Море і риби» Володимира Патики та багато інших. Проєкцію створено за ініціативи та зусиллями Українського інституту в рамках двостороннього Року культури #austriaukraine2019. Над проектом працювала команда медіа-художників THETA Arts & Tech, які створили спеціальну тривимірну анімовану проєкцію на основі документального проєкту та архіву фотографа Євгена Нікіфорова. 02.12.2019



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