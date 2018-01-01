

Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в новогоднюю ночь разыграли президента Украины Петра Порошенко. Запись разговора с политиком выложена на странице Вована в .

Один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко обрадовался звонку и поздравил европейского политика с Новым годом и Рождеством.

В свою очередь, «Столтенберг» выразил надежду, что украинский руководитель в новогоднюю ночь не будет злоупотреблять алкогольными напитками.

«Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!», — сказал пранкер, после чего Порошенко бросил трубку.

Один из пользователей поинтересовался у Лексуса, был ли трезв украинский президент, на что пранкер ответил: «По голосу не совсем, ну так и я не совсем».

Alexey Stolyarov

13 ч назад



Как писал портал iz.ru, ранее Вован и Лексус Никки Хейли. Пранкеры представились премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и поинтересовались у американского дипломата, в курсе ли она о вмешательстве России в выборы в несуществующей стране Биномо. Хейли подтвердила, что знает о ситуации в данном государстве и пообещала уточнить позицию Вашингтона в этом вопросе.

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