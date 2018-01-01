Бойкот поселений на западном берегу реки Иордан был условием участия Израиля в проекте Евросоюза о приграничном средиземноморском сотрудничестве. Этот материал можно прочитать и на украинском языке С 1967 года Израиль поддерживал создание поселений на западном берегу Иордана Фото: EPA Таким образом, правительство страны действительно приняло требование ЕС о прекращении содействия нелегальным еврейским поселениям на палестинских территориях.Таким было условие участия Израиля в грантовом проекте Евросоюза "Приграничное средиземноморское сотрудничество". Это программа поддержки стран региона, не являющихся членами союза, согласно которой десятки миллионов евро выделяются компаниям в сфере образования, научных исследований, технологий, сферы занятости и экологической безопасности. Кроме Израиля, в проекте участвуют Ливан, Турция, Египет, Иордания и Палестинская автономия.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о своей поддержке соглашения неделю назад.По данным Haaretz, из всех членов правительства только министр культуры и спорта Мири Регев выразила протест против бойкота еврейских поселений на палестинских территориях.7 февраля 2017 года парламент Израиля легализовал строительство домов на палестинской территории вопреки резолюции Совбеза ООН от 23 декабря 2016 года, в которой говорится, что создание еврейских поселений на западном берегу реки Иордан "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини осудила принятый Израилем законодательный акт, заявив, что он будет способствовать дальнейшему закреплению "неравных прав, вечной оккупации и конфликта".В июне 2017 года главный суд Израиля остановил действие закона о легализации поселений.В 1967 году в результате "Шестидневной войны" с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром Израиль разбил превосходящие силы арабских армий нескольких стран и расширил свои территории. Были захвачены Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты.28 июня 1967 года распоряжением правительства Израиля израильская юрисдикция и муниципальные границы Иерусалима были распространены на восточный сектор Иерусалима и прилегающие к нему части западного берега Иордана – Иудею и Самарию.В 2016 году количество еврейских поселенцев на палестинских территориях достигло 700 тыс. человек.В настоящее время статус Восточного Иерусалима в международном праве остается неопределенным. На него претендуют Израиль и Палестинская власть. Международное общество не признает суверенитета над ним ни Израиля, ни Палестины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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