1 января 1573 года в ходе штурма крепости Вейсенштейн во время Ливонской войны погиб один думный дворянин. Его звали Григорий Скуратов-Бельский, но в истории он остался как Малюта Скуратов. Он руководил опричниной и был, наверное, самым близким и лучшим помощником Ивана Грозного. Можно считать его жестоким, ангелом он не был, насаждая тот порядок, который считал нужным его царь, но нельзя не отметить, что свою собственную смерть он принял, как положено воину – лично возглавляя штурм крепости. Это истина, а вот приписываемые ему жестокости в реальности не очень-то доказаны или вполне вписываются в канву той эпохи.

Где родился Малюта – неизвестно. Неизвестно и за что его так прозвали. Есть две версии – за говор или за малый рост. Он был выходцем из провинциальных дворян и следовательно долгое время находился на второстепенных ролях. В разрядных книгах он впервые упомянут только в 1567 году, когда во время похода в Ливонию он занимал место сотника в опричных войсках.

В 1569 году он стал главой сыскного ведомства, занимавшегося делами о государственной измене. До этого подобного в Московском государстве не было, вероятно, это и стало одной из причин, по которой так люто ненавидели Малюту – для него не было родовитых и особенно родовитых, он выполнял все поручения царя. В этом же году он выполняет поручение Ивана Грозного – арестовать его двоюродного брата Владимира Андреевича Старицкого, претендента на трон, как сейчас принято говорить, главы оппозиции.

Доказательств вины Старицкого не было. Но потом нашли царского повара Моляву, сознавшегося, что пытался отравить царя. В итоге именно Малюте поручили зачитать «вину» Старицкого перед казнью. Не все понятно с этой историей – был ли это клевета или на самом деле был заговор. Тем более, что Иван Старицкий не один раз оказывался в стане противников царя.

Не все понятно и с убийством митрополита Филиппа Колычева. Есть мнение, что его убил именно Малюта, есть и обратное. Был Григорий Бельский и одним из руководителей карательной экспедиции в Новгород, где он проводил жестокое дознание по делу об измене.

А в 1571 году он проводил дознание уже против опричников. После следствия о причинах провала обороны Москвы от набега Давлет-Гирея, казнили главу опричной думы и трех воевод.

В 1572 году он командовал государевым полком в походе на шведов. А потом был штурм Вейсенштейна, где он пошел в атаку вместе с своими ратниками и погиб.

После смерти Малюты царь приказал отвести его тело в Иосифо-Волоколамский монастырь. Похоронили его рядом с отцом. А Иван Грозный дал после его смерти вклад на помин на 150 рублей – и это было больше, чем его вклад по родному брату царя и одной из его жен.

Видно на самом деле делом человек занимался и царь это ценил. А так как был он не слишком родовитым, неудивительно, что его не любили и слава о Малюте в основном осталась недобрая.

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