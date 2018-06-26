Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который в заключении в РФ голодает уже более 40 дней. Об этом сообщает Голос Америки, передает

Как руководитель Совета Европы Генсек имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", - сообщили в пресс-службе Совета Европы.

При этом в Страсбурге открылась летняя сессия ПАСЕ. 26 июня на заседании с речью ожидается Президент Украины Петр Порошенко.

В день открытия сессии Бюро ассамблеи будет решать, включать ли в повестку дня вопрос срочных дебатов об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, пишет издание.

Напомним, 20 июня Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании Сенцова.

Сейчас Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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