Внутреннее расследование, проведенное Международным трибуналом по бывшей Югославии, не смогло ответить на вопрос, откуда прежний командующий силами боснийских хорватов Слободан Праляк взял цианистый калий, который принял после оглашения приговора. Праляк принял яд 29 ноября Фото: ЕРА Внутреннее расследование длилось с 1 по 29 декабря.Сообщается, что сотрудники отделения содержания под стражей выполняли все правила, а летальная доза цианистого калия, от которого скончался Праляк, помещается в одну таблетку."Обыски должны проводиться с уважением человеческого достоинства и неприкосновенности частной жизни обыскиваемого, а также соответствовать принципам соразмерности, законности и необходимости. Обыски не должны использоваться, чтобы преследовать, запугивать или излишне вторгаться в личную жизнь заключенного", – говорится в тексте документа.Откуда Праляк взял цианид, с помощью которого покончил жизнь самоубийством – установить не удалось.Приговор Праляку стал последним громким делом Международного трибунала по бывшей Югославии. Его признали виновным в военных преступлениях и осудили на 20 лет заключения.В конце ноября Праляк проиграл апелляцию и выпил яд во время заседания суда, в результате чего скончался.Гаагский трибунал рассматривал дела связанные с военными конфликтами в Югославии в 1991–1996 годах, в Косово в 1997–1998 годах и Македонии в 2001 году. Во всех этих событиях принимали участие пять сторон: сербы, хорваты, мусульмане-босняки, албанцы и македонцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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