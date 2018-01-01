

Что бы ярче сиял Белокаменный Мордор!

Сразу о неприятном. Не получилось проиграть в Сирии. Огромное количество, кхм, «патриотических» экспертов прогнозировало оглушительное поражение, провал, позор и катастрофу, и приводило тысячи аргументов, почему так должно случиться. Но что-то пошло не так, и проиграть не вышло. Асад остаётся, а России теперь придётся играть роль «смотрящего» над всем Ближним Востоком (и зачем нам этот геморрой?).

Не получилось слить Донбасс. Уже в который раз. Весь год Путин старался изо всех сил, подгонял Суркова и Володина, но ни в какую. А всё из-за упрямства Порошенко, который отказывается принимать нашу сдачу. Уже и Крым ему предлагали, и Кубань, и даже эксклав в Биробиджане, но ни в какую – говорит «Только безоговорочная капитуляция, триллион долларов контрибуции и Гаага». А у Путина только двести миллиардов личных, плюс четыреста в ЗВР – сидит, думает, где взять ещё четыреста.

Чтобы удержаться у власти, Путину пришлось имитировать истерику в США. Звонить Трампу и говорить «Слушай, Дони, сделай вид, что у тебя неприятности из-за нашего вмешательства в ваши выборы. Иначе народ меня скинет».

Тут же оппозиция бдит – раскупила все десятые айфоны, чтобы с них писать, как тяжело и бедно живётся на Руси. Сцепив зубы несколько дней и ночей мёрзла в очередях, чтобы запугать ненавистную власть.

Но в этом году мы пережили Великую националистическую революцию «5.11.17»! Было очень страшно. Особенно, когда пюрер Мальцев оголил торс и сделал вид, что сейчас откинет копыта.

Вообще кругом одни враги – Навальный со школьниками, Эрдоган с помидорами, Грудинин с клубникой, лошадь с сеном, Гиркин с нытьём – и все непримиримые и, сцуко, опасные!

Одна надежда – что успею добежать до северокорейской границы, когда они начнут репрессировать прихвостней путинского режима. Ын не выдаст, Болдырев не съест.

А в целом 2018 год обещает тоже быть трудным – придётся очень много взламывать компьютеры Пентагона, царапать пробирки с мочой, возить виолончели со спрятанными в них миллиардами, дестабилизировать ситуацию на Украине, провалить Чемпионат мира по футболу. Когда мы всё это успеем – ума не приложу.

Если, конечно, нас не снесут во время очередной революции. Ведь могут – у них целая армия ботов в соцсетях. И все рассказывают о том, что нет работы, а когда им показываешь сайт по трудоустройству с кучей вакансий, утверждают, что вакансии фейковые, их пишет Путин, чтобы создать видимость благополучия.

Так что придётся ещё создавать фейковые рабочие места, выпускать фейковую продукцию и платить фейковые зарплаты. Но ничего, нам не привыкать – мы уже построили фейковый мост в Крым и запустили за 2017 год 5 фейковых реакторов на АЭС. Из картона, скрепок и скотча, разумеется.

Поэтому перед Новым годом хочется пожелать всем сохранять и развивать чувство юмора, потому что без него нам не выжить в этом безумном мире. С Новым годом, товарищи!

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