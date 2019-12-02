Об этом сообщает AP.

"Тысячи людей вышли на улицы Гонконга в воскресенье на фоне новой волны продемократических протестов, полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу после того, как некоторые демонстранты начали бросать кирпичи и бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

На самом большом из трех отдельных митингов демонстранты скандировали лозунги: «Пять требований, ни одного меньше» и «Освободите полицию».

Протесты в Гонконге были относительно мирными в течение двух недель хода выборов, которые состоялись 24 ноября, но сегодняшние столкновения показывают, что в регионе может продолжаться насилие, если глава местной администрации Кэрри Лам не выполнит требования протестующих.

Как сообщалось, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. В начале сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвала законопроект об экстрадиции, который позволяет выдавать правонарушителей материковом Китае. Однако многие сторонники оппозиции заявили о намерении продолжать борьбу за свободу от коммунистической диктатуры Китая.

Протесты периодически сопровождаются блокированием улиц и беспорядками. 18 ноября полиция Гонконга штурмовала локальный университет после почти двух дней противостояния с протестующими, против которых применяла слезоточивый газ и водяные пушки. До этого столкновения между активистами и силами полиции не утихали неделю.

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